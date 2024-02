Wirtz & Alonso: Rolfes kündigt Verbleib an

Simon Rolfes glaubt an einen Verbleib von Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso über die Saison hinaus. „Ja, ich bin mir sicher“, so der Geschäftsführer Sport bei ‚Sport1‘. Rolfes betont: „Das eine sind Verträge, das andere, wie wohl er sich fühlt. Er weiß, dass wir im nächsten Jahr eine Top-Mannschaft haben werden.“ Alonso ist immer mal wieder bei seinen Ex-Vereinen aus Madrid, München und Liverpool im Gespräch – der Premier League-Klub, der für die nächste Saison einen Nachfolger für Jürgen Klopp benötigt, hat nach FT-Infos bereits Kontakt zum Spanier aufgenommen.

Rolfes bringt das offenbar nicht aus der Ruhe, ebenso wenig wie die Zukunft von Florian Wirtz. Der 20-jährige Offensivstar werde auch in der kommenden Spielzeit in Leverkusen spielen: „Ja. Für ihn ist es das Richtige. Wie er spielt, merkt man, dass er ein Umfeld hat, in dem er sich entwickeln kann.“ Wirtz ist vertraglich bis 2027 gebunden, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.