Klopp-Erbe: Liverpool kontaktiert Alonso

Xabi Alonso reitet bei Bayer Leverkusen weiter die Erfolgswelle. In einem mitreißenden Pokalfight gegen ebenbürtige Stuttgarter (3:2) setzte sich am gestrigen Dienstagabend die Werkself durch. Zweimal lagen die Rheinländer zurück, jedes Mal fanden sie wieder ins Spiel. Alonso blieb wie üblich cool an der Seitenlinie und wechselte mit Amine Adli den Torschützen zum zwischenzeitlichen 2:2 ein.

Es sind genau diese Auftritte, das Verhalten des Spaniers in engen hochklassigen Spielen, bei denen Alonso unter besonderer Beobachtung steht. Der FC Liverpool ist allerdings längst überzeugt, dass man mit dem Basken die Ära nach Jürgen Klopp einleiten will.

Liverpool kontaktiert Alonso

Diese Überzeugung hat sich nun konkretisiert. Nach Informationen unserer FT-Partnerseite Foot Mercato haben die Reds bereits Kontakt zum 42-jährigen Bayer-Trainer aufgenommen.

Der frühere Liverpool-Profi galt bereits direkt nach Klopps emotionaler Rückzugserklärung als Topkandidat auf die Nachfolge. Grund dafür ist auch die Zusage der Leverkusener, die sich Alonso bei seiner Vertragsverlängerung im Sommer gesichert hatte. Bei einem passenden Angebot und gleichzeitigem Wechselwunsch soll er die Freigabe erhalten – insbesondere wenn einer der Ex-Klubs aus Madrid, München oder eben Liverpool anklopft.