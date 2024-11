Freiburgs Lienhart: „Immer mal wieder Anfragen“

Philipp Lienhart (28) sieht keinerlei Gründe, den SC Freiburg zu verlassen. „Das Wichtigste für mich ist, dass ich mich in einem Verein wohlfühle, und das habe ich in Freiburg“, versichert der Österreicher gegenüber ‚Sport1‘ und verrät: „Klar, es gab immer mal wieder Anfragen, und ich habe überlegt, ob ich den nächsten Schritt gehen will. Aber letztlich bin ich bisher zusammen mit Freiburg die nächsten Schritte gegangen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die englische Premier League wirkt keine allzu große Anziehungskraft auf den Innenverteidiger aus: „Nein, die Premier League per se reizt mich nicht. Geld ist bei mir nicht ausschlaggebend. Ich kann mir auch vorstellen, noch lange in Freiburg zu bleiben. Wenn ein Klub kommt, bei dem die Voraussetzungen ähnlich sind, kann man darüber reden. Aber nur nach England zu gehen, um unbedingt mal dort zu spielen, das bin ich nicht.“