Östigard wechselt nach Neapel

Leo Östigard wird ab sofort für die SSC Neapel auflaufen. Wie der Serie A-Klub mitteilt, wechselt der 22-jährige Norweger von Brighton & Hove Albion in die drittgrößte Stadt Italiens.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach fließen fünf Millionen Euro Ablöse für den Verteidiger, der von 2019 bis 2020 auf Leihbasis für den FC St. Pauli spielte. Bis 2026 bindet sich Östigard an Napoli. In der vergangenen Spielzeit spielte der Rechtsfuß bereits in Italien per Leihe für den FC Genua.