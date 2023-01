Trossard wechselt zu Arsenal

Auch wenn es nicht Wunschspieler Mykhaylo Mudryk geworden ist, Mikel Arteta erhält die gewünschte Offensiv-Verstärkung. Statt dem Ukrainer, der sich für den FC Chelsea entschieden hat, wird es Leandro Trossard.

Wie der FC Arsenal offiziell bestätigt, wechselt der Belgier vom Ligakonkurrenten Brighton & Hove Albion nach Nordlondon. Im südenglischen Küstenort stand der 28-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag. Die Ablöse wird auf 30 Millionen Euro taxiert.

Arteta freut sich über den geglückten Deal: „Es ist gute Arbeit von allen im Klub, die Verpflichtung von Leandro abzuschließen. Er ist ein vielseitiger Spieler mit hohen technischen Fähigkeiten, Intelligenz und viel Erfahrung in der Premier League und auf internationaler Ebene.“

Für die Seagulls stand Trossard in der laufenden Saison bislang in 17 Pflichtspielen auf dem Platz und war an zehn Treffern direkt beteiligt (sieben Tore, drei Vorlagen). In der vergangenen Saison lief der 24-fache belgische Nationalspieler, der vor allem auf den Außenbahnen zuhause ist, 35 Mal für Brighton auf und verbuchte acht Treffer.