Erneute Gerüchte: Kane-Wechsel im Sommer?

Harry Kane (26) erwägt offenbar seinen Abschied von Tottenham Hotspur. Was am gestrigen Mittwoch bereits der ‚Telegraph‘ durchklingen ließ, ist nun auch bei ‚Goal.com‘ zu lesen. Demnach fürchtet der Kapitän der englischen Nationalmannschaft einen Umbruch bei den Spurs, sollten diese die Qualifikation für die Champions League verpassen.

‚Goal.com‘ berichtet weiter, dass Kane sich durchaus einen Wechsel zu Manchester United vorstellen kann. Ob die Red Devils den Sprung in die Königsklasse schaffen, ist aber ebenso unklar wie bei Tottenham. Uniteds Chancen auf Kane würden sich derweil signifikant erhöhen, sollte Ex-Spurs-Coach Mauricio Pochettino im Sommer im Old Trafford anheuern, heißt es.

Problem für Kane: Sollte er seinen Jugendklub tatsächlich verlassen wollen, stünde ihm wohl sein noch bis 2024 datierter Vertrag im Weg. Spurs-Präsident Daniel Levy gilt als äußerst unangenehmer Verhandlungspartner. Und wenn es um seinen Top-Torjäger geht, wohl erst recht. In 278 Spielen für die Profimannschaft erzielte Kane bislang stolze 181 Tore und gab 30 Vorlagen.

Was fehlt, ist aber ein Titel. Im Champions League-Finale 2019 unterlagen die Spurs dem FC Liverpool mit 0:2 – und auch von der Meisterschaft ist das Team von José Mourinho aktuell meilenweit entfernt. Nicht zuletzt, weil Kane mit einem Oberschenkelmuskelriss schon seit Januar ausfällt. Bis zur EM im Sommer will der 45-fache Nationalspieler (32 Tore) wieder in Topform sein.

FT-Meinung