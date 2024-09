Munteres DFB-Remis gegen Oranje | Note 6 für Tah

Die Zuschauer in der Amsterdam-Arena sahen eine rasante Partie. Die Niederlande gingen schon in der zweiten Minute durch Tijjani Reijnders in Führung und hatten anschließend durch Umschaltmomente und Standards auch große Möglichkeiten, zu erhöhen. DFB-Verteidiger Jonathan Tah sah gegen Oranje-Stürmer Brian Brobbey 45 Minuten lang ganz alt aus. Das gesamte DFB-Team brauchte ein wenig Anlaufzeit, nahm aber nach rund 15 Minuten das Heft des Handelns in die Hand und zeigte sich spielfreudig. Deniz Undav, der überraschend als Mittelstürmer ran durfte, glich aus (38.) und bereitete anschließend den Führungstreffer durch Joshua Kimmich (45.+2) vor.

Oranje kam deutlich verbessert aus der Pause und durch Dumfries (51.) auch schnell zum Ausgleich. Auch in der Folge blieb die Partie munter mit Chancen hüben wie drüben. Die ereignisarme Schlussphase machte aber deutlich, dass die beiden Erzrivalen letztlich jeweils mit dem Punkt zufrieden sind. Mit vier Zählern führen Deutschland und die Niederlande gemeinsam die Nations League-Gruppe an.

Torfolge

1:0 Reijnders (2.): Brobbey legt einen gezielten Chipball von Torwart Verbruggen per Brust auf Gravenberch ab. Tah und Andrich sind jeweils zu spät dran und so kann Gravenberch den Ball einfach hinter die Abwehr legen. Reijnders ist frei durch und verwandelt eiskalt.

1:1 Undav (38.): Deutschland gewinnt hoch im Feld den Ball. Undav legt raus auf Wirtz, dessen abgefälschten Abschluss wehr Verbruggen noch ab, doch Undav versenkt den Nachschuss staubtrocken mit links.

1:2 Kimmich (45.+2): Deutschland legt sich die Niederlande für den letzten Spielzug der ersten Hälfte zurecht. Andrich spielt einen bärenstarken Diagonalball über die Abwehr auf Raum, dessen Hereingabe verlängert Undav etwas glücklich auf den zweiten Pfosten, wo der mitgelaufene Kimmich völlig alleine steht und einschiebt.

2:2 Dumfries (51.): Musiala will vor dem eigenen Strafraum Xavi tunneln und verliert dabei das Leder. Brobbey setzt sich einmal mehr stark durch und legt quer auf Dumfries, der ausgleichen kann.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

46‘ Anton (2) für Tah

63‘ Pavlovic (3) für Groß

63‘ Can (3) für Andrich

63‘ Beier (3,5) für Undav

89‘ Führich für Musiala