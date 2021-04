Flick wollte Meyer und Maier

Hansi Flick hat beim FC Bayern in der Vergangenheit so einige Transferwünsche nicht erfüllt bekommen. Neben bereits bekannten Spielern wie Mario Götze (28) und Emre Can (27) hatte der Münchner Trainer weitere Kandidaten für das Mittelfeld im Blick: Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet wird, stand auch Max Meyer (25) auf Flicks Liste, als dieser noch bei Crystal Palace unter Vertrag stand.

Im Januar wechselte der Ex-Nationalspieler dann zum 1. FC Köln. Außerdem habe Flick vor mehr als einem Jahr auf die Verpflichtung von Arne Maier (22) gehofft. Dem U21-Nationalspieler habe er das Potenzial attestiert, beim FC Bayern zu einem Top-Spieler zu reifen. Im Oktober verlieh Hertha BSC Maier an Arminia Bielefeld.