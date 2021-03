Werder: Weitere Leihe für Goller denkbar

Benjamin Goller hat bekräftigt, im Sommer nicht zwangsläufig zu Werder Bremen zurückkehren zu wollen. Am Wichtigsten ist es für den 22-Jährigen, regelmäßig auf dem Platz zu stehen, wie er im Interview mit der ‚Bild‘ bestätigt: „Ich habe noch nicht im Detail mit Bremen gesprochen und weiß noch nicht, wie sie mit mir planen. Priorität hat natürlich, möglichst viel Spielpraxis zu bekommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die laufende Spielzeit ist der Flügelspieler von Werder an den Karlsruher SC verlieren. Eine Leihe, die sich bisher auszahlt: In 23 Partien kam Goller zum Einsatz, dabei gelangen ihm vier Tore und zwei Vorlagen. Mit dem KSC steht der Rechtsfuß auf dem fünften Rang in der zweiten Liga.