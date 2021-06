Löwen unterschreibt in Bochum

Eduard Löwen wechselt zum VfL Bochum. Was FT bereits im Mai exklusiv berichtete, ist heute offiziell. Der Allrounder unterschreibt beim Aufsteiger einen Leihvertrag über ein Jahr. An Hertha BSC ist Löwen noch langfristig gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL, freut sich über die Verpflichtung: „Eduard Löwen ist trotz seines relativ jungen Alters ein sehr erfahrener Profi, mit fast hundert Spielen in der Bundesliga und Zweiten Liga. Er vereint Physis, Technik und Tempo und entspricht somit unserem Anforderungsprofil. Wir sind froh, dass wir ihn für die kommende Saison für den VfL gewinnen konnten.“

„Der VfL Bochum ist ein Traditionsverein, der mir die Möglichkeit bietet, in der Bundesliga zu spielen“, sagt Löwen, „der VfL hat sich als Topklub in der zweiten Liga präsentiert. Die Verantwortlichen hier, allen voran Sebastian Schindzielorz und Thomas Reis, haben sich sehr um mich bemüht, sodass mir die Entscheidung leichtfiel. Wichtig ist für mich, Spielpraxis zu sammeln, um so mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen.“