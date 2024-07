15 Millionen: Ex-Dortmunder Pongracic verlässt Lecce

Marin Pongracic wird in der kommenden Saison im Trikot von Stade Rennes zu sehen sein. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, wechselt der 26-Jährige für 15 Millionen Euro von US Lecce nach Frankreich.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison kam Pongracic auf 36 Startelfeinsätze in der Serie A. Da der gebürtige Landshuter, der vor kurzem mit der kroatischen Nationalmannschaft bei der EM ausgeschieden ist, im vergangenen Sommer für nur 1,6 Millionen vom VfL Wolsfburg verpflichtet wurde, kann man sich in Lecce über ein saftiges Transferplus freuen.