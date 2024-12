FCN-Aktie wird immer heißer: Der Preis für Tzimas

Stefanos Tzimas dürfte dem 1. FC Nürnberg im Sommer ein sattes Transferplus einbringen. ‚Bild‘ zufolge ist eine Ablöse im Bereich zwischen 23 und 24 Millionen Euro für den 18-jährigen Griechen möglich. Der FCN hat im Sommer eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen und könnte diese ziehen, um seinen Torjäger direkt mit einem deutlichen Plus weiterzuverkaufen.

Noch Ende November hatte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou bei der Jahreshauptversammlung den FCN-Fans eher weniger Hoffnung in Bezug auf eine Verpflichtung des Angreifers gemacht. Dieser liefert nun aber Woche für Woche und ist laut ‚Bild‘ heiß begehrt in England, Spanien, Italien – und auch Deutschland. Sollten die Mittelfranken den Deal über die Bühne bringen, würde Tzimas zum Rekordeinkauf und Rekordverkauf in nur einem Sommer werden.