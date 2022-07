Tottenham angelt sich Bayern-Flirt Spence

Djed Spence (21) setzt seine Karriere bei einem Schwergewicht der Premier League fort. Tottenham Hotspur gibt die Verpflichtung des englischen U21-Nationalspielers bekannt. Der Rechtsverteidiger kommt vom Zweitligisten FC Middlesbrough und unterschreibt einen bis 2027 datierten Vertrag.

Im Frühjahr rankten sich um Spence Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern, die Gespräche führt jedoch zu keinem Ergebnis. Nun macht Tottenham das Rennen und überweist Boro kolportierte 14 Millionen Euro Ablöse.

Bei den Spurs soll der gebürtige Londoner seine formidable Entwicklung fortsetzen und mit dem Brasilianer Emerson um den Platz als rechter Schienenspieler streiten. Seine Qualitäten stellte Spence vergangene Saison bei Leihklub und Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest unter Beweis.

