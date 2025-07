Rekordgehalt: Arnautovic findet CL-Klub

Altstar Marko Arnautovic setzt seine Karriere offenbar in Serbien fort. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der exzentrische Stürmer kurz vor dem Wechsel zu Roter Stern Belgrad. Der 36-Jährige werde beim serbischen Rekordmeister einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Der Medizincheck soll voraussichtlich am kommenden Montag stattfinden.

Arnautovic wechselt ablösefrei in die Super Liga, nachdem sein Kontrakt bei Inter Mailand Ende Juni ausgelaufen war. Zuletzt wurde auch über eine Rückkehr zu Jugendklub Rapid Wien spekuliert, nun hat sich der Österreicher für das Abenteuer in Belgrad entschieden. Beim Champions League-Teilnehmer soll der 125-fache Nationalspieler ein Netto-Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro verdienen, womit er zum bestbezahlten Spieler in der Vereinsgeschichte avancieren würde.