Augsburg bindet U19-Nationalspieler

Der FC Augsburg bindet ein vielversprechendes Talent an den Verein. Wie die Fuggerstädter verkünden, erhält Innenverteidiger Noahkai Banks (17) einen Profivertrag, der bis 2027 datiert ist.

„Es freut uns sehr, den nächsten im eigenen Nachwuchs ausgebildeten Spieler gezielt an den Profifußball heranführen zu können. Wir werden Noahkai weiterhin individuell fördern und ihm die bestmögliche Unterstützung bieten für seine persönliche Entwicklung hin zum Bundesliga-Profi“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. Banks selbst erklärt: „Ich freue mich, dass ich die Chance erhalte, mich bei den Profis durchzusetzen. Für mich erfüllt sich ein Kindheitstraum und ich werde alles dafür tun, um in Zukunft für den FCA in der Bundesliga auflaufen zu dürfen.“