Arrey-Mbi wechselt nach Köln

Bright Arrey-Mbi kommt zum 1. FC Köln. Der Verteidiger des FC Bayern soll am Geißbockheim Bundesliga-Erfahrung sammeln. Das Leihgeschäft ist auf eineinhalb Jahre ausgelegt. Eine Kaufoption wurde in den Deal nicht verankert. Seinen Vertrag beim FCB verlängerte er zuvor bis 2025. In München kam Arrey-Mbi bislang vorwiegend in der Regionalliga für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kölns Sportlicher Leiter Thomas Kessler freut sich: „Bright ist ein junger, hochtalentierter und physisch starker Spieler mit einer guten fußballerischen Ausbildung. Wir haben ihn verpflichtet, weil wir ihm zutrauen auf der Innenverteidiger-Position für weiteren Konkurrenzkampf zu sorgen und uns sofort weiter zu helfen.“

In der laufenden Saison kam der Linksfuß noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz. Sein Profidebüt hatte der Innenverteidiger im vergangenen Jahr in der Champions League gegen Atlético Madrid (1:1) gefeiert.