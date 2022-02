Medien: Gießelmann verlängert bei Union

Union Berlin und Niko Gießelmann setzen ihre Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fort. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat sich der auslaufende Vertrag des Linksverteidigers automatisch bis 2023 verlängert. In Gießelmanns Kontrakt war eine einsatzgebundene Option verankert.

Eine offizielle Bestätigung seitens des Bundesligisten steht zur Stunde noch aus. Gießelmann steht in dieser Saison bei 27 Pflichtspielen, in der Liga lief der 30-Jährige 19 Mal auf (drei Tore, fünf Assists) – in aller Regel vertraut Urs Fischer dem Linksfuß in der Startformation.

Gießelmann war im Sommer 2020 ablösefrei von Fortuna Düsseldorf nach Berlin gewechselt. Nach einer Premierensaison als Ergänzungsspieler hat sich der gebürtige Hannoveraner bei den Eisernen inzwischen als feste Größe etabliert – das soll auch in der kommenden Saison so bleiben.

Update (13:01 Uhr): Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ hat Gießelmann die Vertragsausdehnung bestätigt: „Mein Vertrag hat sich über eine Option bis 2023 verlängert. Ich kann es auf diesem Wege quasi offiziell verkünden. Darüber bin ich sehr glücklich, denn ich fühle mich wohl im Verein und in der Stadt.“