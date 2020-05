Didavi will verlängern – VfB zögert

Daniel Didavi strebt keinen Wechsel mehr an. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, würde Didavi „seine Karriere bei seinem Heimatverein VfB Stuttgart liebend gern beenden“. Eine mögliche Vertragsverlängerung ist derzeit jedoch nicht in Aussicht. Der aktuelle Kontrakt des Mittelfeldspielers hat noch eine Laufzeit bis Juni 2021. Zu diesem Zeitpunkt wäre Didavi 31 Jahre alt, also tendenziell noch zu jung für das Karriereende.

Abgesehen von einer Leihe zum 1. FC Nürnberg und einem zweijährigen Intermezzo beim VfL Wolfsburg schnürte Didavi stets die Schuhe für die Schwaben. Trotz guter Leistungen in der aktuellen Saison (sechs Tore, vier Assists) ist Sportdirektor Sven Mislintat noch „skeptisch“, was eine Vertragsverlängerung angeht. Hintergrund ist die Verjüngungskur, die die Stuttgarter im Falle des Aufstiegs anstreben. Zudem möchte man beim VfB abwarten, ob Didavi die Leistungen aus der aktuellen Saison auch in der Bundesliga zeigen kann. Bereits im vergangenen Sommer erklärte der Linksfuß, dass ein Wechsel ins Ausland die wahrscheinlichste Option sei, falls der VfB eine Verlängerung ablehnt.