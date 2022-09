Fürth löst Vertrag mit Willems auf

Jetro Willems und die SpVgg Greuther Fürth gehen am Deadline Day getrennte Wege. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde der Vertrag des 28-jährigen Linksverteidigers mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der Niederländer kam beim Kleeblatt in der laufenden Saison lediglich am ersten der bisherigen sechs Spieltage zum Einsatz.

„Wir bedanken uns bei Jetro und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg für seine weitere Karriere“, wird Sportchef Rachid Azzouzi zitiert. Willems‘ Vertrag beim Bundesliga-Absteiger wäre im nächsten Sommer ausgelaufen. Insgesamt bestritt der ehemalige Frankfurt-Profi 26 Pflichtspiele für den Klub.