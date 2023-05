Hannover 96: Teuchert spricht über Zukunft

Cedric Teuchert möchte über die aktuelle Saison hinaus bei Hannover 96 bleiben. In einem Interview mit der ‚Bild‘ sagt der 26-Jährige: „Ich gehe davon aus, dass ich nach den letzten drei Spielen und meinem Urlaub zum Trainingsstart wieder hier am Stadion bin. Meine Familie und ich, wir fühlen uns sehr wohl in Hannover. […] Es gibt keinen Grund zu gehen.“

Für die 96er stand der ehemalige U21-Nationalspieler in der laufenden Saison bislang 27 Mal auf dem Rasen und war an 15 Treffern direkt beteiligt (zwölf Tore, drei Vorlagen). Das Arbeitspapier des Angreifers beim Zweitligisten besitzt noch eine Gültigkeit bis zum Sommer 2024.

