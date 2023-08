XXL-Gehalt: Neymar wechselt nach Saudi-Arabien

Das Kapitel Neymar findet nach sechs Jahren sein Ende bei Paris St. Germain. Der brasilianische Superstar wechselt für großes Geld nach Saudi-Arabien. Al Hilal überweist inklusive Boni bis zu 120 Millionen Euro Ablöse für den 31-Jährigen nach Paris. Beim saudischen Pokalsieger unterschreibt Neymar einen Zweijahresvertrag, der ihm nach FT-Infos ein astronomisches Gehalt von insgesamt 300 bis 400 Millionen Euro beschert.

Der Abschied von Neymar wirkt wie das Ende der Superstar-Ära bei PSG. Lionel Messi verabschiedete sich bereits vor Wochen in die USA zu Inter Miami. Die Zukunft von Kylian Mbappé ist offen. Neymar, mit der Ablöse von 222 Millionen Euro nach wie vor der teuerste Transfer der Fußballgeschichte, markierte einst 2017 den Beginn einer neuen Zeitrechnung am Eiffelturm.

Nach insgesamt 14 Titeln in sechs Jahren, darunter fünf französische Meisterschaften, verlässt der Offensivkünstler nun PSG. Das große Ziel, den ersten Champions League-Titel der Vereinsgeschichte zu gewinnen, erreichte der Superstar in Paris nicht. Nur einmal, in der Saison 2019/20, schaffte es das Starensemble während der Neymar-Ära ins Finale der Königsklasse. Dort platzte beim 0:1 gegen den FC Bayern der große Traum vom Henkelpott.