Neuer Achter: Schalke bedient sich bei Leipzig

Der FC Schalke treibt seine Kaderplanungen für die kommende Spielzeit weiter fleißig voran. Nach den bereits fixen Transfers von Adrian Gantenbein (23), Ron-Thorben Hoffmann (25), Anton Donkor (26) und Janik Bachmann (28) stehen die Königsblauen unmittelbar vor dem nächsten Transfer. Dieses Mal soll ein Youngster vor der Unterschrift bei S04 stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist sich Aris Bayindir mit Schalke über einen Wechsel einig. Dem Bezahlsender zufolge befinden sich RB Leipzig und S04 in den finalen Verhandlungen bezüglich der Ausbildungsentschädigung. Ablösefrei ist Bayindir nicht, da RB eine Vertragsoption zog, um das auslaufende Arbeitspapier zu verlängern.

Lese-Tipp

Schalke startet Kooperation mit Venlo

‚Sky‘ zufolge steht dennoch eine überschaubare Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich im Raum. Auf Schalke soll der 17-Jährige einen Vertrag bis 2028 erhalten, der sich mit dessen Volljährigkeit am 27. Dezember automatisch zu einem Profivertrag umwandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ouédraogo-Nachfolger über Umwege?

Bei den Königsblauen ist Bayindir laut ‚Sky‘ fest in der Mittelfeldzentrale eingeplant – auf der Position des umworbenen Schalke-Juwels Assan Ouédraogo (18). Dabei agierte Bayindir in der U19 von Leipzig zuletzt mehrfach auf der linken Außenbahn. In 30 Pflichtspielen kam der gelernte Achter häufig als Linksverteidiger oder Linksaußen zum Einsatz und steuerte elf Torbeteiligungen in 22 Ligaspielen bei.

Trotzdem sieht es danach aus, dass Bayindir in Ouédraogos Fußstapfen in Schalkes Schaltzentrale treten soll, wenn der U17-Weltmeister den nächsten Karriereschritt macht. Zumindest kann sich Kaderplaner Ben Manga auf die Fahnen schreiben, einen günstigen Ersatz an Land gezogen zu haben.