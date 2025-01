Schon vor Ort: Matondo vor Deutschland-Rückkehr

Der ehemalige Schalker Rabbi Matondo steht unmittelbar vor der Rückkehr nach Deutschland. Der Waliser befindet sich der ‚Bild‘ zufolge bereits in Hannover, um bei Zweitligist 96 zu unterschreiben. Derzeit verhandeln die Vereine noch über die Art des Transfers, laut dem Bericht sei „eine Einigung noch im Laufe des Tages wahrscheinlich“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schalke 04 hatte 2019 für den damals 18-Jährigen neun Millionen Euro an Manchester City überwiesen und Matondo dann nach einigen Leihen für drei Millionen an die Glasgow Rangers verkauft. Dort fiel der offensive Flügelspieler in der Hinrunde lange verletzt aus, ist jetzt aber wieder fit und bereit für eine Rückkehr nach Deutschland. Unwahrscheinlich wird damit der Wechsel von Luis Palma zum Zweitligisten. Der 25-Jährige von Celtic Glasgow war laut der honduranischen Zeitung ‚La Voz Del Deporte‘ ein Kandidat bei den Niedersachsen.