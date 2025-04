Rangers holen Sportdirektor aus der Premier League

Die Glasgow Rangers haben auf der Position des Sportdirektors die Weichen für die kommende Saison gestellt. Vom FC Everton wechselt Kevin Thelwell nach Schottland. Sein Vertrag bei den Toffees läuft zum Ende der Saison aus.

„Es ist eine große Ehre für mich, bei einem Klub dieser Größe zu unterschreiben. Ich freue mich, gemeinsam das nächste Kapitel zu schreiben“, so der 51-Jährige in der Mitteilung des Vereins. Zuvor hatte er unter anderem bereits Erfahrung bei den New York Red Bulls und den Wolverhampton Wanderers gesammelt.