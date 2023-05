Deutschland-Kontakt: Der Stand bei Czyborra

Linksverteidiger Lennart Czyborra (24) winkt im Sommer womöglich die erneute Rückkehr in die Heimat. Nach FT-Informationen besteht Kontakt zu mehreren Vereinen aus Deutschland. Konkret ist aber noch nichts, auch, weil der gebürtige Berliner in Diensten des FC Genua nach seiner schweren Verletzung erst wieder in den Trainings- und Spielrhythmus kommen muss.

Nachdem Czyborra die Kniescheibe herausgesprungen war, musste der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler monatelang pausieren. Er befindet sich auf dem Weg zurück, sportlich wird er dem bereits sicher aufgestiegenen Serie B-Klub in dieser Saison aber nicht mehr weiterhelfen. Anders als bislang bekannt ist der Vertrag nach FT-Infos nicht bis 2024, sondern bis 2025 datiert. Sowohl eine Leihe als auch ein fester Transfer sind denkbar.

