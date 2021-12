BVB: Hazard zurück im Teamtraining

Marco Rose kann wohl in Kürze wieder auf Thorgan Hazard setzen. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ hat der Belgier, der an Corona erkrankt war, am heutigen Mittwoch wieder das Teamtraining absolviert. Bereits am Montag stand der Offensivspieler für eine Kurzeinheit auf dem Trainingsplatz.

Ob Hazard schon eine Option für das anstehende kleine Revierderby gegen den VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) ist, steht noch nicht fest. Mit Giovanni Reyna kann Rose hingegen wohl erst im kommenden Jahr wieder rechnen. Laut der Lokalzeitung absolvierte der 19-Jährige zwar heute Teile des Trainings, jedoch ein „Comeback noch vor Weihnachten liegt nicht in der Luft“.