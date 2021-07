Bayerns Fein will nach Fürth – der Knackpunkt

Adrian Fein will und soll den FC Bayern verlassen, zu gering sind die Chancen auf regelmäßige Einsätze beim Rekordmeister. Laut dem ‚kicker‘ hat sich der defensive Mittelfeldspieler bereits entschieden, wo er die nächsten Karriereschritte gehen will. Und zwar in der Bundesliga, bei Greuther Fürth.

Dem Fachblatt zufolge würde der 22-Jährige „gerne nach Fürth wechseln, um sich in der Liga zu etablieren“. Die vergangene Saison verbrachte Fein auf Leihbasis bei der PSV Eindhoven, kam aber nur zu 13 Liga-Einsätzen. Zuvor war er leihweise in der zweiten Liga für Jahn Regensburg und den Hamburger SV am Ball gewesen.

Bayern will verkaufen

Knackpunkt bei einem möglichen Wechsel nach Fürth ist allerdings das Transfermodell. Während das klamme Kleeblatt eine Leihe anstrebt, wollen die Bayern verkaufen. Entsprechend entwickelt sich ein Geduldsspiel, schließlich könnten noch lukrativere Offerten für Fein in München reinflattern.

Unterdessen will Fürth auch Kevin Danso vom FC Augsburg ausleihen. Der 22-jährige Innenverteidiger spielte zuletzt auf Leihbasis bei Fortuna Düsseldorf. Doch wie der FC Bayern will auch Augsburg lieber verkaufen. Fürth muss sich mit der Fertigstellung des Bundesliga-Kaders also noch gedulden.