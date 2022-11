Almirón tritt bei Elche zurück

Nach fünf Spielen als Trainer vom FC Elche ist Jorge Almirón zurückgetreten. In den Spielen unter seiner Führung setze es drei Niederlagen und zwei Unentschieden für den Tabellenletzten der spanischen La Liga.

Bei der Partie am morgigen Dienstag gegen den FC Girona übernimmt interimsweise Sergio Mantecón. Für Almirón war es die zweite Amtszeit bei Elche. Bereits in der Spielzeit 2020/21 stand der Argentinier an der Seitenlinie der Spanier.