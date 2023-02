Arsenal verhandelt mit Saliba

Der FC Arsenal will William Saliba langfristig an den Klub binden. Einem Bericht des ‚Football Insider‘ zufolge laufen Gespräche über die Ausdehnung der Zusammenarbeit. Eine Einigung stehe auf der Prioritätenliste des englischen Topklubs ganz oben. Aktuell ist der Innenverteidiger noch bis 2024 an die Gunners gebunden. Zudem besteht eine vereinsseitige Option zur Verlängerung um ein Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Saliba kam 2019 für 30 Millionen Euro aus der Jugend der AS St. Étienne nach London. Nach mehreren Leihen ist der 21-Jährige mittlerweile Stammspieler im Team von Trainer Mikel Arteta. In der laufenden Saison absolvierte er bereits 27 Pflichtspiele für Arsenal.

Lese-Tipp

Arsenal: Saka vor der Unterschrift