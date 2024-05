Kehl klärt auf: Der Plan mit Sancho & Maatsen

Borussia Dortmund will die Zusammenarbeit mit Jadon Sancho (24) und Ian Maatsen (22) fortsetzen. „Wir werden natürlich alles versuchen“, bestätigte Sebastian Kehl im Sport-Talk bei der ‚Welt‘ am heutigen Sonntag.

Ausschlaggebend dafür, ob es in beiden Fälle klappen könnte, sei aber auch ein eventuelles Entgegenkommen der beiden Stamm-Arbeitgeber. „Welche Erwartungshaltung haben Chelsea und Manchester“, wirft Kehl in den Raum. Gespräche mit den beiden englischen Klubs seien „noch nicht geführt worden“, so der BVB-Sportdirektor weiter.

Das soll allerdings zeitnah angegangen werden. In diesem Zuge würde auch eruiert, ob eventuell „eine weitere Leihe“ möglich sei. Vor allem im Fall Sancho müsse man abwarten, wie United plant: „Sie sehen natürlich, wie gut er spielt, womöglich haben sie eigene Ideen. Ihn beispielsweise an einen anderen Klub zu verkaufen.“

Etwas klarer ist die Ausgangslage im Fall Maatsen. Der niederländische Linksverteidiger verfügt in seinem Kontrakt beim FC Chelsea über eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 40 Millionen Euro. Das wäre ein stolzer Preis, aber womöglich nicht absolut undenkbar, sollte die Saison für den BVB vielleicht sogar im Champions League-Triumph gipfeln.