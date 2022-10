Leipzig: Nkunku verpasst DFB-Pokal

RB Leipzig muss in der anstehenden Runde im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV (Dienstag, 18 Uhr) wohl auf Christopher Nkunku verzichten. Das berichtet die ‚Bild‘. Demnach wurde der 24-jährige Franzose am heutigen Sonntag am Handgelenk operiert und muss nun ein paar Tage kürzer treten.

Nkunku soll für die nächste Bundesligapartie gegen den FC Augsburg am nächsten Samstag allerdings wieder zur Verfügung stehen. Der Franzose hatte sich beim 1:1 gegen Mainz 05 vor rund einer Woche eine Daumenverletzung zugezogen und musste daher in den vergangenen zwei Spielen mit einer Manschette spielen.