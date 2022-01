Weghorst zum Medizincheck

Wout Weghorsts Transfer zum FC Burnley steht nicht mehr viel im Weg. ‚Sky Sports‘ zufolge wird der niederländische Mittelstürmer am heutigen Montagmorgen den obligatorischen Medizincheck bei den Engländern absolvieren.

Der VfL Wolfsburg streicht für den Verkauf des Torjägers dem Vernehmen nach 14 Millionen Euro ein. Bei den Wölfen besitzt der 29-jährige Niederländer noch einen Vertrag bis 2023. In der laufenden Saison erzielte Weghorst in der Bundesliga sechs Treffer in 18 Einsätzen.