FC Bayern: Nagelsmann entscheidet über Cuisance

Julian Nagelsmann muss zum Trainingsstart des FC Bayern auf einen deutlich dezimierten Kader zurückgreifen. Leih-Rückkehrer Michaël Cuisance ist da fast noch einer der prominentesten Namen in der mit Jugendspielern gespickten Trainingsgruppe. Eine große Möglichkeit also für den technisch versierten Mittelfeldmann, sich in den Fokus zu spielen.

Und genau das soll Cuisance nun auch. Wie ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ berichten, soll Nagelsmann den 21-jährigen Franzosen in der Vorbereitung genau unter die Lupe nehmen. Anschließend obliege dem neuen Trainer die Entscheidung, ob er auch dauerhaft auf Cuisance setzen will. Falls nicht, werden die Bayern erneut nach einem Abnehmer suchen.

Mäßige Saison in Marseille

Das passierte auch schon im vergangenen Jahr. Damals war Leeds United sogar bereit, 15 Millionen Euro Ablöse zu zahlen, Cuisance fiel aber durch den Medizincheck und ging statt nach England per Leihe zu Olympique Marseille. Seine magere Bilanz dort: 23 Einsätze, zwei Tore, ein Assist. Die Kaufoption ließ OM verstreichen.

Nun also der Neustart in München, wo er in der Saison 2019/20 zwar zur Triple-Mannschaft zählte, aber nur elfmal zum Einsatz kam. Ob es nun mehr Einsätze, eine erneute Leihe oder sogar ein Verkauf wird, bestimmt Cuisance mit seiner Leistung in der Vorbereitung unter Nagelsmann quasi selbst.