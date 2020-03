UEFA Nations League: Losglück für die DFB-Elf

Als Gruppenletzter beendete die deutsche Nationalmannschaft die erste Saison der UEFA Nations League. Eigentlich hätte Deutschland damit aus der A- in die B-Liga absteigen müssen. Doch auch in der neuen Spielzeit darf die DFB-Elf sich mit den besten Landesauswahlen Europas messen.

Das liegt an einer Reform der UEFA, die die A-Liga der Nations League von zwölf auf 16 Mannschaften aufstockte. Deutschland gehörte zu den Ländern, die dadurch in die Spitzenliga aufstiegen. Alles beim Alten also.

Sportlich will die DFB-Elf aber in der zweiten Saison der Nations League besser abschneiden. Und tatsächlich war das Losglück auf Seite der Deutschen. Das Team von Joachim Löw trifft in Gruppe 4 auf die Schweiz, Spanien und die Ukraine und umgeht damit potenziell härtere Gegner wie die Niederlande, England oder Portugal. Die Partien werden an drei Doppelspieltagen zwischen September und November ausgetragen.

Gruppe 1

Niederlande

Italien

Bosnien und Herzegowina

Polen

Gruppe 2

England

Belgien

Dänemark

Island

Gruppe 3

Portugal

Frankreich

Schweden

Kroatien

Gruppe 4

Schweiz

Spanien

Ukraine

Deutschland