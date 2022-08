Spartak schnappt sich Baldé

Keita Baldé hat einen neuen Klub gefunden. Den 27-jährigen Angreifer zieht es nach Russland zu Spartak Moskau. Beim Hauptstadtklub unterschreibt der Senegalese einen Vertrag bis 2025. Zuletzt stand Baldé in Italien bei Cagliari Calcio unter Vertrag. Für den einst hochgehandelten Stürmer ist Spartak die nächste Station in einer stagnierenden Karriere.

2017 war Baldé für 30 Millionen Euro von Lazio Rom zur AS Monaco gewechselt, ließ im Fürstentum sein Potenzial jedoch nur selten aufblitzen. Es folgten Leihwechsel zu Inter Mailand und Sampdoria Genua, ehe es das ehemalige Barça-Talent ablösefrei im vergangenen Sommer zu Cagliari Calgio zog.

Transfer announcement but it came out in 2007...#KB9 🇸🇳 pic.twitter.com/31ney8sTp7