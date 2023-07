Vertrag aufgelöst: Verhoek zur Ligakonkurrenz

John Verhoek (34) steht vor einem Wechsel innerhalb der zweiten Liga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zieht es den niederländischen Torjäger, dessen Arbeitspapier bei Hansa Rostock ein Jahr vor Laufzeitende aufgelöst wurde, zum Aufsteiger VfL Osnabrück.

Zuvor kursierten bereits Gerüchte über eine Rückkehr in die Heimat. Tatsächlich geht es für Verhoek nach Westen, allerdings nicht ganz so weit. Die Verkündung des Wechsels zu den Niedersachsen dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Vier Jahre spielte der Stürmer für Hansa und erzielte in dieser Zeit 42 Tore.

