Die FT-Topelf des 24. Spieltags

Spieler des Spieltags: Christoph Baumgartner

Mit zwei Toren in den letzten Minuten der Partie gegen den VfB Stuttgart (2:1) sicherte Christoph Baumgartner der TSG Hoffenheim drei Punkte im Rennen um die internationalen Plätze. Damit erhöhte der österreichische Mittelfeldspieler sein Torekonto auf fünf. So wichtig wie gegen den VfB waren seine bisherigen Treffer allerdings nicht – und so schön wie sein zwischenzeitliches Ausgleichstor zum 1:1, als Baumgartner mit einem sehenswerten Schlenzer einnetzte, auch nicht.

