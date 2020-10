Ben Arfa verhandelt mit Bordeaux

Hatem Ben Arfa könnte bald wieder in der Ligue 1 am Ball sein. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato stehen die Berater des 33-Jährigen mit Girondins Bordeaux in Verhandlungen. Ben Arfa ist aktuell vereinslos und somit auch nach Ablauf der Transferfrist noch zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war der offensive Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Rückrunde für Real Valladolid aktiv. Beim spanischen Erstligisten absolvierte der ehemalige französische Nationalspieler (15 Länderspiele) jedoch nur fünf Einsätze.

UPDATE (11:25 Uhr): Nach unseren Informationen absolviert Ben Arfa aktuell bereits den Medizincheck in Bordeaux.