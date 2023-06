Heidenheims Fahrplan für Sommertransfers

Frank Schmidt hat sich zu den Kaderplänen des FC Heidenheim geäußert. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der 49-Jährige: „Nach so einem Aufstieg ist es wichtig, dass man punktuell Spieler dazu holt, die uns nicht quantitativ stärker, sondern als Mannschaft stärker machen. Es müssen neue Konkurrenzsituationen geschaffen werden. Wettkampf ist sehr wichtig. Wir müssen mit unseren Aufgaben und Erfolgen wachsen, deswegen ändert sich da etwas.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleichwohl stellt der Coach des FCH klar: „Wir werden die Mannschaft nicht auf links drehen.“ Das liegt unter anderem daran, dass „alle Leistungsträger und Stammspieler“ einen Vertrag haben. Ohnehin vertraut Schmidt seiner Meistermannschaft: „Es ist immer wichtig, die zu belohnen, die es geschafft haben. Sie sollen genauso wie ich zeigen können, dass sie Bundesliga können.“ Bei Heidenheim stand Schmidt bislang stolze 586 Mal an der Seitenlinie – kommende Saison greifen der langjährige Übungsleiter und sein Team in der Bundesliga an.

Lese-Tipp

Union aus dem Rennen: Bundesliga-Duo hofft auf Martin