Winter-Wechsel: Bayern trifft Tel-Entscheidung

Mathys Tel wird den FC Bayern in diesem Winter nicht verlassen. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sich die Klubbosse um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund dazu entschieden, den französischen Angreifer in den eigenen Reihen zu halten.

Auch Tel selbst soll von einem Verbleib überzeugt sein. Dabei kommt der hochveranlagte 19-Jährige in der laufenden Saison nur sporadisch zum Einsatz: Nach zwölf Partien stehen gerade einmal 351 Spielminuten zu Buche, eine Torbeteiligung war Tel bislang nicht vergönnt.

Deshalb wurde der U21-Nationalspieler in den vergangenen Wochen intensiv mit einer Leihe in Verbindung gebracht. Interesse an einer Zusammenarbeit bekundeten innerhalb der Bundesliga unter anderem RB Leipzig, Werder Bremen, der VfB Stuttgart und der FC Augsburg.

Zudem gab es im Ausland einen Markt für Tel. Neben Nottingham Forest war auch der FC Villarreal intensiv am Youngster dran. Die potenziellen Abnehmer sollen inzwischen aber bereits informiert worden sein, dass der bis 2029 vertraglich gebundene Offensivspieler in München bleibt.