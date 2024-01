Lecce verleiht Youngster Faticanti

Giacomo Faticanti (19) verlässt die US Lecce zeitweise. Wie der Serie A-Klub verkündet, wird der defensive Mittelfeldspieler bis zum Saisonende an Zweitligist Ternana Calcio verliehen. Bei Lecce stand der Rechtsfuß in der laufenden Saison regelmäßig im Spieltagskader, wartet allerdings noch auf sein Profidebüt.

