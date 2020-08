Maina-Poker: Kind setzt Wolfsburg unter Druck

Der Wechsel von Linton Maina zum VfL Wolfsburg hängt weiter in der Schwebe. Hannover 96-Boss Martin Kind sagt dem ‚Sportbuzzer‘: „Wir sind Herr der Spielregeln. Ich bin da entspannt. Wir müssen ihn nicht verkaufen, das könnten wir auch noch im nächsten Jahr machen, und zwar nicht zwangsläufig nach Wolfsburg. Dann behalten wir Linton und haben jetzt noch einen guten Spieler mehr.“

Die Wölfe werben schon seit einer Weile um Maina. Der 21-jährige Flügelspieler absolvierte in der vergangenen Zweitligasaison 24 Spiele, in denen er zwei Tore erzielte und sieben weitere vorbereitete. Mainas Vertrag in Hannover ist noch bis 2022 datiert.