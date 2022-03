Medien: Ablösefreier Kessié mit Barça einig

Trotz seiner finanziell schwierigen Situation rüstet sich der FC Barcelona auf dem Transfermarkt bereits für die kommende Saison. Wie der im Barça-Umfeld gut vernetzte Journalist Gerard Romero berichtet, sind sich die Blaugrana mit Franck Kessié über einen Transfer einig.

Schon seit geraumer Zeit arbeitet Barça an der Verpflichtung des 25-jährigen Ivorers, am gestrigen Montag sei dann die Entscheidung gefallen. Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim AC Mailand läuft im Sommer aus, eine Ablöse wird also nicht fällig.

Kessié war 2017 zunächst auf Leihbasis und zwei Jahre später permanent von Atalanta Bergamo zu Milan gewechselt. Insgesamt zahlten die Italiener rund 30 Millionen Euro für den 52-fachen Nationalspieler.

Barça über Gehaltsgrenze

Die Nachricht der Einigung im Vertragspoker kommt zu einem durchaus kuriosen Zeitpunkt. Denn erst gestern veröffentlichte La Liga in einem offiziellen Finanzbericht die in Spanien üblichen Gehaltsobergrenzen der Profiklubs.

Aus diesem geht hervor, dass Barça als einziger Klub der ersten und zweiten Liga 144 Millionen Euro im Minus liegt. Einer Verpflichtung von Kessié steht das nicht im Weg, allerdings können die Blaugrana ihre Neuzugänge erst bei der Liga registrieren, wenn sich an dieser Situation etwas ändert. Im Sommer konnte Barça beispielsweise die Neuzugänge Memphis Depay und Eric García erst registrieren, nachdem Gerard Pique sich auf eine Gehaltsreduzierung eingelassen hatte.