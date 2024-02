Elf Scorerpunkte: Neuer Zehner für Besiktas

Besiktas bedient sich in der polnischen Ekstraklasa. Der türkische Spitzenklub vermeldet die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers Ernest Muci offiziell. Der 22-jährige Albaner kommt am heutigen türkischen Deadline Day an den Bosporus.

2021 war Muci aus seiner Heimat zu Legia Warschau gewechselt. Dort reifte der Offensivmann zum Nationalspieler (sieben Länderspiele) und Leistungsträger. Für den Conference League-Vertreter sammelte Muci in der aktuellen Spielzeit wettbewerbsübergreifend elf Torbeteiligungen (neun Tore, zwei Assists) in 34 Partien.