Kiel & HSV gehen leer aus: Jander vor Zweitliga-Wechsel

Holstein Kiel und der Hamburger SV gucken im Buhlen um Caspar Jander (20) in die Röhre. Der zentrale Mittelfeldspieler steht vor einem Wechsel zum 1. FC Nürnberg, berichten die ‚Kieler Nachrichten‘. Der Deal werde zeitnah finalisiert. Auch die Ligakonkurrenten aus dem Norden Deutschlands hatten Interesse bekundet.

Janders Vertrag beim MSV Duisburg läuft im Sommer aus. In der Folge ist nun die letzte Möglichkeit, eine Ablösesumme für den deutschen U20-Nationalspieler, der in der Jugend vom FC Schalke 04 sowie Borussia Dortmund ausgebildet wurde, zu erhalten. Für den Drittligisten stand der Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit 19 Mal auf dem Rasen.

Update (9:47 Uhr): Auch ‚Sky‘ berichtet vom feststehenden Sommerwechsel nach Nürnberg. Jander werde einen Vertrag bis 2028 am Valznerweiher unterschreiben.