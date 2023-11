Drei Klubs wollen MSV-Talent Jander

Für Caspar Jander vom MSV Duisburg gibt es drei konkrete Interessenten. Laut ‚Sky‘ buhlen der Hamburger SV, Holstein Kiel und der 1. FC Nürnberg um den zentralen Mittelfeldspieler der Zebras. Für den 20-Jährigen bahnt sich ein Wechsel im Sommer an, sein Vertrag beim Drittligisten läuft nur noch bis zum Ende der Saison.

In der laufenden Spielzeit gilt Jander als einer der wenigen Lichtblicke beim MSV. In 15 Partien gelangen dem U20-Nationalspieler von Deutschland drei Scorerpunkte (ein Tor/zwei Assists). Duisburg steht derzeit auf dem letzten Tabellenplatz. Dem Traditionsklub droht der Abstieg in die Regionalliga.