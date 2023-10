FC Bayern: Der Zeitplan bei Upamecano & Guerreiro

Beim FC Bayern ist die Rückkehr eines Abwehr-Duos in Sichtweite. Innenverteidiger Dayot Upamecano (24) wird noch etwa zwei Wochen auf sein Pflichtspiel-Comeback warten müssen, berichtet die ‚Bild‘. Man wolle kein Risiko beim am linken Oberschenkel verletzten Franzosen eingehen. Er befindet sich im Aufbautraining.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ebenfalls absehbar ist der dritte Einsatz von Linksverteidiger Raphaël Guerreiro (29) für den neuen Arbeitgeber. Der Portugiese laborierte zuletzt wie Upamecano an einer Muskelverletzung im Oberschenkel und steht laut ‚Bild‘ vor dem Einstieg in das Mannschaftstraining. Für einen Einsatz am Samstag (15:30 Uhr) gegen Darmstadt 98 reicht es aber voraussichtlich noch nicht.