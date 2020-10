Saint-Maximin verlängert bei Newcastle

Allan Saint-Maximin wird für seine starken Leistungen bei Newcastle United belohnt. Wie der Premier League-Klub offiziell mitteilt, hat man sich mit dem 23-jährigen Franzosen auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2026 geeinigt. Der ursprüngliche Kontrakt war noch bis 2025 gültig. 2019 wechselte Saint-Maximin für 18 Millionen Euro vom OGC Nizza zu den Magpies.

„Ich habe schon für viele Vereine gespielt - Monaco, Nizza, in Deutschland, aber Newcastle, ich habe das Gefühl, es ist meine Heimat“, freut sich der Linksaußen, der in der Saison 2015/16 an Hannover 96 ausgeliehen war, „die Fans geben mir viel Liebe, der Trainer auch, und meine Partner auf dem Platz. Alle geben mir Liebe, und wenn man das hat, habe ich das Gefühl, dass es mein Zuhause ist, und ich hoffe, dass es für lange Zeit mein Zuhause bleibt.“

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#NUFC are thrilled to announce that Allan Saint Maximin has signed a new six-year contract!



Delighted to have you signed up, @asaintmaximin! ⚫️⚪️