Lecce entlässt Gotti

Die Amtszeit von Luca Gotti als Cheftrainer von US Lecce ist vorüber. Wie der Tabellen-18. der Serie A mitteilt, wurde der 57-Jährige heute von allen Aufgabe entbunden. In einem kurzen Statement wird dem Coach für seine Professionalität, sein Engagement und seine Hingabe gedankt.

Der Vertrag des Italieners wäre eigentlich noch bis 2026 gelaufen. Im März übernahm Gotti das Ruder in Lecce. Ein Punkteschnitt von 1,04 in 24 Pflichtspielen reichte nicht aus, um an ihm festzuhalten.