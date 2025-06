Immobile-Rückkehr vor Abschluss

Der Wechsel von Ciro Immobile zum FC Bologna befindet sich auf der Zielgeraden. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, stehen die Parteien unmittelbar vor der Einigung. In seiner Heimat unterschreibt der 35-Jährige, der vertraglich noch bis 2026 an Besiktas gebunden ist, einen Einjahresvertrag inklusive Verlängerungsoption auf ein weiteres Jahr.

Für den Stürmer ist es nach einjähriger Abstinenz eine Rückkehr in die Serie A. Nach zuvor acht Jahren bei Lazio Rom war Immobile im vergangenen Jahr in die Türkei gewechselt. In 30 Spielen erzielte er 15 Tore.